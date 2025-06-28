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İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Bonmati hastaneye kaldırıldı

Altın Top ödüllü yıldız Aitana Bonmati, viral menenjit teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. İspanyol futbolcunun ne zaman sahalara döneceği belirsizliğini koruyor.

calendar 28 Haziran 2025 13:49
Haber: AA, Fotoğraf: FIFA.com
İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Bonmati hastaneye kaldırıldı
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İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Aitana Bonmati hastaneye kaldırıldı.

Milli takım teknik direktörü Montse Tome, İspanyol spor basınına verdiği demeçte, Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü orta saha oyuncusunun viral menenjit teşhisiyle gözlem altında olduğunu doğruladı.

Bonmati'nin ne zaman takıma döneceğinin belirsiz olduğunu aktaran Tome, "Doktorlar durumun kontrol altında olduğunu söylüyor. Menenjit hakkında konuşmak korkutucu olabilir ama durum kontrol altında. Aitana'nın ne kadar süre hastanede kalacağı henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Barcelona oyuncusu Bonmati, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez Altın Top ödülünü kazanmıştı.


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