İspanya, İsveç'in ikramını Yunanistan'ı yenerek kabul etti

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya, Yunanistan deplasmanına konuk oldu.



Olympiako Stadio Spyros Louis'de oynanan maçı İspanya 1-0 kazanarak İsveç'in puan kaybetmesiyle liderliğe yükseldi.



İspanya'ya karşılaşmada galibiyeti getiren isim 26. dakikada penaltıdan Pablo Sarabia oldu. İspanya böylelikle İsveç'in Gürcistan'a sürpriz mağlubiyetini iyi değerlendirmiş oldu.



Bu sonuçla İspanya, grup maçlarının bitimine 1 maç kala 16 puana yükseldi ve liderliği ele geçirdi. Yunanistan ise 9 puanda kaldı.





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