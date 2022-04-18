İspanya'da ortalığı karıştıran tapeler: Pique ve Rubiales!

Barcelona'nın tecrübeli stoperi Gerard Pique ve İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales arasındaki konuşmalar, İspanyol El Confidencial gazetesi tarafından manşetten verildi ve ülke futbolunda bir anda 'dinamit' etkisi yarattı.



Gerard Pique'nin sahibi ve CEO'su olduğu Kosmos şirketi, İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenlenmesi için federasyon başkanı Rubiales ile iletişime geçti. Bu noktada ortaya çıkan sorun ise Pique'nin şirketinin her yıl için Suudi yetkililerinden 6 milyon euro komisyon alması. Federasyon başkanı Rubiales ise federasyon ve kulüpler çok daha az kazanmasına karşın bu anlaşma için çok istekli olması ve aracılık yapması...



"NE İSTİYORLARSA VER RUBI!"



Pique'nin Rubiales ile arasındaki konuşmada, "Rubi, bu tamamen para meselesi. Real Madrid 8 istiyorsa 8 ver. O zaman Barça'ya da 8 verirsin. 3. kulüp 2, 4. kulüp 1 milyon euro olur. Hepsi 19 eder. Federasyonun da 6 alır. Suudi Arabistasn'a gideriz ve işimizi yaparız. Eğer Real Madrid'i ikna edemezsen bu iş olmaz." ifadelerini kullanıyor.



"MADRID TAM BİR O... ÇOCUĞU"



Rubiales ise birkaç gün sonra Pique'ye cevap veriyor. Federasyon başkanı, "Geri, Real Madrid ile konuştum. Henüz cevap vermediler ama bence hayır diyecekler. Bunlar tam bir o... çocuğu. Bize daha fazla kapasiteli stadyumlar lazım dedik. Ancak onlar şampiyon, kupa şampiyonu veya kupa finalisti. Bence bizim meşruiyetimiz var, haklı çıkarız." diyor.



"TEBRİK PIQUE! BENİ ARA"



Rubiales, 15 Eylül 2019'da Gerard Pique'ye tebrik telefonu açıyor. Rubiales, "Geri tebrikler. Golün ya da performansın için tebrik etmiyor. Saat 12'de imzaları attık. Kupayı Suudi Arabistan'a götürüyoruz. İhtiyacın ne olursa olsun beni ara." ifadelerini kullanıyor.



RUBIALES, BAĞLANTIYI REDDETMİŞTİ



İspanya Süper Kupası, ilk kez Ocak 2020'de Suudi Arabistan'da düzenlendi. Real Madrid, finalde Atletico Madrid'i mağlup etti.



Haftalar sonra Pique'nin şirketi Kosmos'un aracılık yaptığı ve bu anlaşmadan para kazandığı iddiaları ortaya atılınca federasyon başkanı Rubiales, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.





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