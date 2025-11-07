07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
Sarıyer-Vanspor FK
2-190'
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
Elche-Real Sociedad
23:00
Pisa-Cremonese
22:45
Paris FC-Rennes
22:45
FC Twente-Telstar
22:00
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
Estoril-Arouca
23:15

İspanya'da Morata için karar

Como forması giyen Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almadı. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, diğer oyuncuları da görmek istediklerini ve Morata ile ilgili bir sorun olmadığını açıkladı.

calendar 07 Kasım 2025 15:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como'da bu sezon gole hasret kalan Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almadı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Gürcistan ve Türkiye maçları için açıkladığı aday kadroda Morata'ya yer vermedi.

33 yaşındaki futbolcunun durumu için konuşan Luis de la Fuente, "Morata bizim için hala aynı derecede önemli bir oyuncu. Diğer oyuncuları da görmek istedik. Morata ile ilgili bir sorun yok. O da bunu biliyor ve durumu anlıyor." ifadelerini kullandı.

Como'da bu sezon 12 maçta süre bulan Morata, gol sevinci yaşayamadı. Morata, 1 asistle skor katkısı verebildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
