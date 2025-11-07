İspanya'da Morata için karar

Como'da bu sezon gole hasret kalan Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almadı.



İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Gürcistan ve Türkiye maçları için açıkladığı aday kadroda Morata'ya yer vermedi.



33 yaşındaki futbolcunun durumu için konuşan Luis de la Fuente, "Morata bizim için hala aynı derecede önemli bir oyuncu. Diğer oyuncuları da görmek istedik. Morata ile ilgili bir sorun yok. O da bunu biliyor ve durumu anlıyor." ifadelerini kullandı.



Como'da bu sezon 12 maçta süre bulan Morata, gol sevinci yaşayamadı. Morata, 1 asistle skor katkısı verebildi.



