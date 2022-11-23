İsmet Taşdemir: 'Elimden geleni yaparım'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 25 Kasım Cuma günü Altaş Denizlispor ile oynayacağı 15. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Tuzlaspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyeti telafi etmek ve yeniden çıkış yakalamak için Denizlispor karşısında galibiyete odaklandı.



Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bodrumspor, 21 puanla 7. sırada yer alıyor.



Bodrumspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idman yaptı.



Ligde oynanan son maçtaki mağlubiyetten sonra takımı değerlendiren Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Tuzlaspor maçında takımının yaklaşık 80 dakikada 10 kişi ile futbolu en iyi şekilde sahaya yansıttığını söyledi.



Bulundukları konumun kötü olmadığını ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:



"Ligin ilk yarısının bitmesine 5 maç kaldı. Bu maçlarda en azami puanları alıp ikinci yarıya farklı bir şekilde girmek istiyoruz. Denizlispor iyi bir takım. Bulundukları yer iyi değil ama hoca değişikliğinden sonra ilk maçlarını kazandılar. İyi bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Bizim için belki de bu zamana kadar oynadığımız en zor maçlardan birisi olacak. Çünkü onların da ilk yarı itibarıyla son şanslarından bir tanesi. Kendi evindeki maçı kazanıp rakiplerine biraz daha yaklaşmak istiyor."



Takımın forveti Celal Dumanlı da Bodrumspor kariyerinde 5 farklı ligde oynadığına dikkati çekerek, "Hiçbir ligde kendime hedef koymadım ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İnşallah bu yıl da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Genelde savaşçı ve takım için oynayan bir forvet olduğum için gol sayım bu yüzden fazla değildir. Takıma katkı sağlayabildiğim kadar sağlayayım ben gol atmayayım ama takım galip gelsin önemli olan takım." ifadelerini kullandı.



Öte yandan kırmızı kart cezasından dolayı Erkan Değişmez ve sarı kart cezasından dolayı Kenan Özer'in Denizlispor karşılaşmasında forma giymeyeceği belirtildi.





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