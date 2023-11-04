Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Trabzonspor maçının 78. dakikasında kırmızı kart gördü.
Maçın 68. dakikasında Bakasetas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gören İsmail Yüksek, 78. dakikada Trezeguet'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü maçının ardından bu sezon ikinci kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANINDA YOK
Milli orta saha, Adana Demirspor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Maçın 68. dakikasında Bakasetas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gören İsmail Yüksek, 78. dakikada Trezeguet'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü maçının ardından bu sezon ikinci kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANINDA YOK
Milli orta saha, Adana Demirspor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.