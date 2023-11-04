İsmail Yüksek kırmızı kart gördü

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, 68 ve 78. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla Trabzonspor maçında takımını 10 kişi bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek kırmızı kart gördü
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04 Kasım 2023 20:48
Son güncelleme 04 Kasım 2023 20:50
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Trabzonspor maçının 78. dakikasında kırmızı kart gördü.

Maçın 68. dakikasında Bakasetas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gören İsmail Yüksek, 78. dakikada Trezeguet'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü maçının ardından bu sezon ikinci kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Milli orta saha, Adana Demirspor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



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