İsmail Kartal kadroyu değiştiriyor!

Gol canavarı Fenerbahçe'de Samsun maçının kadrosu netleşti. Bonucci ile Krunic, Süper Lig'de ilk defa ilk on birde görev yapacak. Oosterwolde de stoper oynamaya devam edecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal kadroyu değiştiriyor!
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20 Ocak 2024 13:23
Ara transferde yaptığı flaş hamlelerle dikkat çeken Fenerbahçe'de yeni isimler hemen takıma monte edildi. Ayağının tozuyla formayı sırtına geçiren Bonucci, Samsun maçıyla birlikte Süper Lig'de ilk kez as olarak görev yapacak, Krunic de aynı şekilde on birde oynayacak.

Becao ile Djiku takıma katılana kadar Bonucci'nin yeri garanti. Crespo'nun yokluğunda Krunic de İsmail Kartal'ın ilk tercihi olacak. Kartal, sol bekten stopere devşirilen Oosterwolde'den vazgeçmeyi de düşünmüyor.

REKOR DEĞİL GALİBİYET

Dünyanın en golcü takımı unvanıyla şampiyonluk koşusunu sürdüren Fenerbahçe, Samsun maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanırken, İsmail Kartal'ın oyuncularından tek beklentisi üç puan. Her fırsatta rekorlarla ilgilenmediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, oyuncularına da istatistiklere takılmamalarını, tek önceliklerinin kazanarak devam etmek olduğunu ezberletiyor. Kartal, "Bizim için tek bir hedef var şampiyonluk. Sadece buna odaklanın" vurgusunu yaptı.

BELÖZOĞLU'NDAN İTİRAF: İKİSİNİ DE İSTİYORUZ

F.Bahçe'nin gözden çıkardığı Mert Hakan Yandaş ile uzun süre sonra sahalara dönen Lincoln'e Ankaragücü talip. Başkent ekibinin hocası Emre Belözoğlu, her iki oyuncu için de Fenerbahçe'yle görüştüklerini itirafa ederken, "Oyuncuların da istemesi önemli. Henüz biten bir şey yok" dedi.

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