Milli ara bitti, lig mesaisi başlıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, özellikle milli takımlardan moralsiz dönen oyuncularına terapi yaptı.
"HATAY MAÇINA ODAKLANIN"
Tüm oyunculara, "Hatay maçına odaklanın" diyen Kartal, Milli Takım'a 1-0 kaybeden Hırvat basınının yerden yere vurduğu kaleci Livakovic ile Portekiz'e 5-0 mağlup olan Bosna Hersekli Edin Dzeko'ya moral aşıladı. Kartal, "Futbol bir takım oyunudur. Kendinizi suçlamayın. Şimdi lige odaklanacak ve Hatay maçına hazırlanacağız. Bu uyarım tüm takım için geçerlidir" dedi.
"SERİ DEVAM ETMELİ"
Kartal, milli ara öncesi verdiği 3 günlük izni bir gün daha artırarak tüm oyuncularının dinlenmesini sağladı. Hatayspor'un iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Kartal şu uyarıları yaptı: "Hatay ligin güçlü ve başarılı takımlarından biri. Güzel işler yapıyorlar. Kazanmak, en azından kaybetmemek isteyecekler. Ancak bizim puan kaybına tahammülümüz yok. Disiplinli ve sabırlı oynayacağız, taraftara güzel bir galibiyet hediye edeceğiz."
"HATAY MAÇINA ODAKLANIN"
Tüm oyunculara, "Hatay maçına odaklanın" diyen Kartal, Milli Takım'a 1-0 kaybeden Hırvat basınının yerden yere vurduğu kaleci Livakovic ile Portekiz'e 5-0 mağlup olan Bosna Hersekli Edin Dzeko'ya moral aşıladı. Kartal, "Futbol bir takım oyunudur. Kendinizi suçlamayın. Şimdi lige odaklanacak ve Hatay maçına hazırlanacağız. Bu uyarım tüm takım için geçerlidir" dedi.
"SERİ DEVAM ETMELİ"
Kartal, milli ara öncesi verdiği 3 günlük izni bir gün daha artırarak tüm oyuncularının dinlenmesini sağladı. Hatayspor'un iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Kartal şu uyarıları yaptı: "Hatay ligin güçlü ve başarılı takımlarından biri. Güzel işler yapıyorlar. Kazanmak, en azından kaybetmemek isteyecekler. Ancak bizim puan kaybına tahammülümüz yok. Disiplinli ve sabırlı oynayacağız, taraftara güzel bir galibiyet hediye edeceğiz."