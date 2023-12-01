İsmail Kartal: 'Fenerbahçe'ye yakışmayan bir yenilgi aldık'

Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz

." dedi.



"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"



Grubun son maçında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kartal, " Bu maçtan sonra, önce pazartesi oynayacağımız Sivasspor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız. " ifadelerini kullandı.