İsmail Kartal: "Fenerbahçe'ye yakışmayan bir yenilgi aldık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Fenerbahçe'ye yakışmayan bir yenilgi aldık'
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01 Aralık 2023 01:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu skorun kendilerine yakışmadığını söyleyen Kartal, "Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz." dedi.

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Grubun son maçında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kartal, "Bu maçtan sonra, önce pazartesi oynayacağımız Sivasspor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.
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