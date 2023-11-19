İsmail Kartal'dan öğrencilerine: "Zoru başarmalısınız"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son idman öncesinde öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Zoru başarmalısınız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2023 12:12
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksik kadroya rağmen futbolcularına göz açtırmıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, çift idman ile öğrencilerini hedef maçlara hazırlıyor.

"ZORU BAŞARMALISINIZ"

Kartal, son antrenman öncesinde yaptığı konuşmada, "Artık kulvar sayısı ikiden üçe yükselecek. İlk 22 maçta ortaya koyduğunuz kalitenizin üstüne katarak devam etmeli ve zoru başarmalısınız. Çünkü bu sezon taraftar ve camia bizden başarı bekliyor. Önümüzdeki ilk hedefimiz Fatih Karagümrük maçı. Milli aralardan sonra takımların yaşadığı konsantrasyon eksikliğini yaşamayalım. Kazanıp, yolumuza devam edelim" diyerek oyuncularını motive etti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery