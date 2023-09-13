İsmail Kartal'dan Crespo sürprizi

Fenerbahçe'de Antalyaspor ile oynanacak olan maçın hazırlıklarına devam ederken, 6 numarada kimin oynayacağı konusundaki soru cevap buldu.
İsmail Yüksek son oynanan Ankaragücü maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşmüştü. Bu nedenle ön libero için arayış söz konusu olurken, Fred'in bu bölgeye kaydırılması gündeme gelmişti. Ancak teknik heyet, Brezilyalı oyuncunun pozisyonunu değiştirmeyi düşünmüyor.
Bu yüzden Teknik Direktör Kartal, İsmail'in yokluğunda 6 numarada Crespo'yu oynatmayı planlıyor.
CRESPO TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Teknik heyetin verdiği raporda eski performansından uzak olduğu ifade edilen Crespo'ya transfer görüşmeleri yapmak için izin verilmişti.
Yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Portekizli futbolcu takıma geri döndü. 6 numara transferinin hala neticelenmemesi nedeniyle Crespo'nun da takımda kalma ihtimali doğdu.
FERDİ - SERDAR AZİZ - İRFAN CAN / CENGİZ
Livakovic ve Crespo'nun ilk 11'e girmesiyle yerli kontenjanında düzenleme içerisine gidecek olan İsmail Kartal'ın, Ferdi, Serdar Aziz ile birlikte İrfan Can Kahveci veya Cengiz Ünder'e şans vermeyi planladığı öğrenildi.
İsmail Yüksek son oynanan Ankaragücü maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşmüştü. Bu nedenle ön libero için arayış söz konusu olurken, Fred'in bu bölgeye kaydırılması gündeme gelmişti. Ancak teknik heyet, Brezilyalı oyuncunun pozisyonunu değiştirmeyi düşünmüyor.
Bu yüzden Teknik Direktör Kartal, İsmail'in yokluğunda 6 numarada Crespo'yu oynatmayı planlıyor.
CRESPO TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Teknik heyetin verdiği raporda eski performansından uzak olduğu ifade edilen Crespo'ya transfer görüşmeleri yapmak için izin verilmişti.
Yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Portekizli futbolcu takıma geri döndü. 6 numara transferinin hala neticelenmemesi nedeniyle Crespo'nun da takımda kalma ihtimali doğdu.
FERDİ - SERDAR AZİZ - İRFAN CAN / CENGİZ
Livakovic ve Crespo'nun ilk 11'e girmesiyle yerli kontenjanında düzenleme içerisine gidecek olan İsmail Kartal'ın, Ferdi, Serdar Aziz ile birlikte İrfan Can Kahveci veya Cengiz Ünder'e şans vermeyi planladığı öğrenildi.