İsmail Kartal'dan 11 kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de üst üste ikinci kez Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ise iki maç sonra 11'de yer aldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
İsmail Kartal'dan 11 kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2022 18:52
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında kadroda dikkat çeken değişikliklere imza attı.

Deneyimli teknik adam, kalede Altay'a formayı verirken, savunma dörtlüsünde Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae ve Szalai'ye forma verdi. Fenerbahçe'de orta alan Crespo, Zajc, İrfan Can, Arda Güler ve Rossi beşlisinden oluştu. Sarı-lacivertlilerde en uçta ise Mergim Berisha yer aldı.

ARDA GÜLER ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Atakaş Hatayspor maçının ardından Kasımpaşa maçında da 11'de görev alarak, ilk kez ligde üst üste iki maçta ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahvesi ise sakatlığının ardından iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin 11'i:



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.