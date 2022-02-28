İsmail Kartal'dan 11 kararı!

ARDA GÜLER ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ 11'DE

İşte Fenerbahçe'nin 11'i:





Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında kadroda dikkat çeken değişikliklere imza attı.Deneyimli teknik adam, kalede Altay'a formayı verirken, savunma dörtlüsünde Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae ve Szalai'ye forma verdi. Fenerbahçe'de orta alan Crespo, Zajc, İrfan Can, Arda Güler ve Rossi beşlisinden oluştu. Sarı-lacivertlilerde en uçta ise Mergim Berisha yer aldı.Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Atakaş Hatayspor maçının ardından Kasımpaşa maçında da 11'de görev alarak, ilk kez ligde üst üste iki maçta ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahvesi ise sakatlığının ardından iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.