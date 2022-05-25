Ismael'den sürpriz Serdar Saatçı kararı: 'Gidebilir'

Beşiktaş'ı Avrupa kupalarında yer almayacağı önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluğa taşımayı hedefleyen Teknik Direktör Valerien Ismael, kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor.



Milliyet Gazetsi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; sözleşmeleri biten oyunculardan Michy Batshuayi, Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre ile yola devam etmeme kararı alan Fransız hoca, Güven Yalçın için yönetime olumlu rapor verdi. Ismael kafasındaki oyun planına uygun olması nedeniyle 23 yaşındaki Güven'in kadroda tutulmasını istedi.



Siyah-beyazlı yönetim ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın yeni sözleşme konusunda Güven'le büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirlendi. Başarılı futbolcunun, Ismael'le yaptığı görüşmeden sonra takımda kalmaya karar verdiği ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş'la nikah tazeleyeceği kaydedildi.



Şampiyonluğu kafasına koyan Valerien Ismael'in, 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'yı ise önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmediği ileri sürüldü. Vida'nın boşluğunu çok kaliteli bir savunmacıyla doldurmayı planlayan siyah-beyazlı teknik adamın, deneyimsiz olması nedeniyle Serdar'ın 1 yılllığına kiralanmasını talep ettiği öğrenildi.



Serdar Saatçı'nın sözleşmesi 2023'te bitecek. Siyah-beyazlı yönetim bu nedenle kontratını yenileyerek genç oyuncuyu düzenli forma giyebileceği bir kulübe kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Serdar yeni sözleşmeye imza atarsa deneyim kazanması için kiralanacak. Aksi halde takımda kalacak olan genç oyuncuyla sezon ortasında yeniden masaya oturulacak.







