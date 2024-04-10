Ismael Bennacer: "Ramazan'da yardımcı oluyorlar"

Milan'ın yıldız orta sahası Ismael Bennacer, flaş bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ismael Bennacer: 'Ramazan'da yardımcı oluyorlar'
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10 Nisan 2024 18:26
Milan'ın yıldız orta sahası Ismael Bennacer, Ramazan ayı ile ilgili itiraflar yaptı.

Ismael Bennacer yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında antrenörlerimiz bize çok yardımcı oluyor. Her yerde bu kadar rahat olunmuyor bu yüzden onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Cezayirli futbolcu, "Artık benim için daha iyi olacak çünkü istediğim zaman içip, yemek yiyebileceğim ve daha fazla enerjiye sahip olacağım" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki ön libero, bu sezon Milan formasıyla 17 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

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