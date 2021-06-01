İskoçya Milli Takımı'nda John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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İskoçya Milli Takımı'nda John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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01 Haziran 2021 19:29
John Fleck
John Fleck
Sheffield United
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İspanya'daki kamp sırasında yapılan testlerden sonra Fleck'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Fleck, yarın Portekiz'de Hollanda ile oynanacak hazırlık maçında sahada olamayacak.

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