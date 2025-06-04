İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Japonya'da altın madalya hedefliyor

İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı sporcularının hedefi, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak.
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı sporcuları, 15-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi Aksaray'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Milli Takım Antrenörü Erkan Onay, "Olimpiyatlara hazırlık 1'inci etap kampı için Aksaray'da yapıyoruz. Kasım ayına kadar ise 5 etap kampımız olacak. Toplamda 22 kişilik ekiple geldik. 13 sporcu 8 antrenör tercüman ve doktorumuz ve masörümüzle kampımız sürüyor. Haftanın 3 günü tek antrenman, 3 günü ise çift antrenman yapıyoruz. Burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Kasım ayında yapacak Japonya'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına gideceğiz. 10 sporcu ile katılacağız. Ülkemizi en zirveye çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.
Oyuncuların motivasyonunu da en üst seviyede olduğunu belirten Onay, "Hepsiyle ağabey-kardeş gibi antrenmanlarımız sürüyor. Hepsi mükemmel ve pırıl pırıl gençler. Hepsinin de şampiyon olacağına inanıyorum. 2026 Haziran ayında yapılacak olan İtalya'daki Dünya Şampiyonası, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için uluslararası maçlarda sporcularımız puan toplayacaklar. Bu da bir emek, çalışma ve özveri istiyor. Bu sporcularımızla 4 yıllık bir dilimde yoğun bir tempo bekliyor. Yurt dışında ne olursa olsun, bu ülkenin sesi, kulağı olacaklar, madalyalarıyla dili olacaklar ve olimpiyat şampiyonluklarında bir olacaklar" ifadelerinde bulundu.
NAZMİ BURA ERCAN: ÜLKEMİZE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYORUM
Milli sporcu Nazmi Bura Ercan ise, "15 yıldır tekvando sporuyla uğraşıyorum. Ülkemizi Tokyo'da 68 kiloda temsil edeceğim. Bu olimpiyat benim için çok önemli. Ülkemizi de temsil edeceğiz. Ben gözümden ameliyat olduğum için birçok istediğim maçı kaçırdım. Büyük sakatlıklar da yaşadım. Beni ayakta tutan tek şey bu olimpiyat ile minder hayaliydi. Bu yüzden çok motiveyim, hırslıyım ve inşallah ülkemize bir altın madalya kazandırmak istiyorum" diye konuştu.
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı sporcuları, 15-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi Aksaray'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Milli Takım Antrenörü Erkan Onay, "Olimpiyatlara hazırlık 1'inci etap kampı için Aksaray'da yapıyoruz. Kasım ayına kadar ise 5 etap kampımız olacak. Toplamda 22 kişilik ekiple geldik. 13 sporcu 8 antrenör tercüman ve doktorumuz ve masörümüzle kampımız sürüyor. Haftanın 3 günü tek antrenman, 3 günü ise çift antrenman yapıyoruz. Burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Kasım ayında yapacak Japonya'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına gideceğiz. 10 sporcu ile katılacağız. Ülkemizi en zirveye çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.
Oyuncuların motivasyonunu da en üst seviyede olduğunu belirten Onay, "Hepsiyle ağabey-kardeş gibi antrenmanlarımız sürüyor. Hepsi mükemmel ve pırıl pırıl gençler. Hepsinin de şampiyon olacağına inanıyorum. 2026 Haziran ayında yapılacak olan İtalya'daki Dünya Şampiyonası, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için uluslararası maçlarda sporcularımız puan toplayacaklar. Bu da bir emek, çalışma ve özveri istiyor. Bu sporcularımızla 4 yıllık bir dilimde yoğun bir tempo bekliyor. Yurt dışında ne olursa olsun, bu ülkenin sesi, kulağı olacaklar, madalyalarıyla dili olacaklar ve olimpiyat şampiyonluklarında bir olacaklar" ifadelerinde bulundu.
NAZMİ BURA ERCAN: ÜLKEMİZE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYORUM
Milli sporcu Nazmi Bura Ercan ise, "15 yıldır tekvando sporuyla uğraşıyorum. Ülkemizi Tokyo'da 68 kiloda temsil edeceğim. Bu olimpiyat benim için çok önemli. Ülkemizi de temsil edeceğiz. Ben gözümden ameliyat olduğum için birçok istediğim maçı kaçırdım. Büyük sakatlıklar da yaşadım. Beni ayakta tutan tek şey bu olimpiyat ile minder hayaliydi. Bu yüzden çok motiveyim, hırslıyım ve inşallah ülkemize bir altın madalya kazandırmak istiyorum" diye konuştu.
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