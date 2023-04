Fenerbahçe, kupadaki Kayseri maçını 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Buna rağmen İrfan Can Kahveci ve Willian Arao, taraftarın protestolarına maruz kaldı.Karşılaşma sonrası taraftardan bunu yapmamalarını rica eden Jorge Jesus, Karagümrük mücadelesinde her iki öğrencisini de 11'de sahaya sürerek bir anlamda onlara sahip çıktı.Ancak Arao kötü performansı nedeniyle ikinci yarının başında kenara geldi. Etkisiz kalan İrfan Can da 57. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.