İrfan ve Arao'ya Jesus desteği

Jorge Jesus, Karagümrük maçında taraftarın protestolarına maruz kalan İrfan Can Kahveci ve Willian Arao'yu 11'de sahaya sürerek bir anlamda onlara sahip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İrfan ve Arao'ya Jesus desteği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2023 10:49
Fenerbahçe, kupadaki Kayseri maçını 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Buna rağmen İrfan Can Kahveci ve Willian Arao, taraftarın protestolarına maruz kaldı.

Karşılaşma sonrası taraftardan bunu yapmamalarını rica eden Jorge Jesus, Karagümrük mücadelesinde her iki öğrencisini de 11'de sahaya sürerek bir anlamda onlara sahip çıktı.

Ancak Arao kötü performansı nedeniyle ikinci yarının başında kenara geldi. Etkisiz kalan İrfan Can da 57. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery