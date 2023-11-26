Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren İrfan Can "Daha iyi olabilirdik. Eksiklerimiz var ama liderliğimizi sürdürüyoruz. Böyle zor maçlar da olacak ama kazanmasını bildik. Takıma teşekkür ederim." dedi.
İrfan Can Kahveci ayrıca "Yoğun bir periyottan geçiyoruz. Eksiklerimiz var, bunlar da önemli isimler. Onlar döndükten sonra sezon başındaki tempoda gideceğimizi düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.
Maçı değerlendiren İrfan Can "Daha iyi olabilirdik. Eksiklerimiz var ama liderliğimizi sürdürüyoruz. Böyle zor maçlar da olacak ama kazanmasını bildik. Takıma teşekkür ederim." dedi.
İrfan Can Kahveci ayrıca "Yoğun bir periyottan geçiyoruz. Eksiklerimiz var, bunlar da önemli isimler. Onlar döndükten sonra sezon başındaki tempoda gideceğimizi düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.
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