İrfan Can Eğribayat'tan Jose Mourinho'ya teklif

Sakatlığı süren İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic'in yokluğunda, iğne ile Eyüp maçında oynamak istediğini Jose Mourinho'ya iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat'tan Jose Mourinho'ya teklif
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18 Aralık 2024 11:54
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında cuma günü Eyüpspor'a konuk olacak. Bu zorlu mücadele öncesinde ise; kalede problem yaşayan sarı-lacivertlilere İrfan Can Eğribayat'tan teklif geldi.

Dominik Livakovic'in forma giyemeyeceği mücadelede; İrfan, sakatlığı devam etmesine rağmen iğneyle oynamak istediğini hocasına iletti.

MOURINHO, SON KARARI VERECEK

Jose Mourinho, sağlık heyetinden gelecek raporla birlikte 26 yaşındaki kalecinin idmanlardaki performansına bakarak son kararını verecek. İrfan'ın oynayıp oynayamayacağı perşembe günkü idmanda netlik kazanacak.

MERT HAKAN DA OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da Eyüp maçında forma giymek istediğini teknik direktör Jose Mourinho'ya bildirdiği öğrenildi. 
 
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