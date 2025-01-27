İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj!

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, kendisine ve vefat eden bebeğine gelen hakaretleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj!
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27 Ocak 2025 13:09
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, kendisine gelen çirkin mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

İrfan Can, yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir tanesi. Eşime gelenler cabası. Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki file bekçisi, Göztepe ile oynanan maçın ardından, "Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" şeklinde gelen soruya, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." yanıtını verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, mesajı paylaşmasının ardından İrfan Can'a destek verdi.

İrfan Can Eğribayat'ın paylaşımı şu şekilde:




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