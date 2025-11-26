İngiltere Championship'in 17. haftasında Ipswich Town, deplasmanda Hull City'ye konuk oldu.
MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ipswich, 2-0 kazanmayı başardı.
Ipswich'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Marcelino Nunez ve 73. dakikada Chuba Akpom attı.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Hull City, üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 26 puanla 8. sırada konumlandı. Ipswich ise 27 puanla 4. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Ipswich, Oxford'a konuk olacak. Hull City, Stoke City'ye konuk olacak.
MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ipswich, 2-0 kazanmayı başardı.
Ipswich'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Marcelino Nunez ve 73. dakikada Chuba Akpom attı.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Hull City, üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 26 puanla 8. sırada konumlandı. Ipswich ise 27 puanla 4. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Ipswich, Oxford'a konuk olacak. Hull City, Stoke City'ye konuk olacak.