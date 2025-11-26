25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
3-0
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
4-0
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-2
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
2-3
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-0
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
2-0
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Ipswich, Hull City deplasmanında galip!

İngiltere Championship'in 17. haftasında Ipswich Town, deplasmanda Hull City'yi 2-0 mağlup etti.

calendar 26 Kasım 2025 00:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ipswich, Hull City deplasmanında galip!
İngiltere Championship'in 17. haftasında Ipswich Town, deplasmanda Hull City'ye konuk oldu.

MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ipswich, 2-0 kazanmayı başardı.

Ipswich'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Marcelino Nunez ve 73. dakikada Chuba Akpom attı.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi Hull City, üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 26 puanla 8. sırada konumlandı. Ipswich ise 27 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Ipswich, Oxford'a konuk olacak. Hull City, Stoke City'ye konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
