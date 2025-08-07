07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
0-252'
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
1-138'
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
1-136'
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
0-050'
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
1-07'
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Ipswich, Cajuste'yi kiraladı!

Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anlaştığı yönünde haberler çıkan ancak sonradan transferinin iptal olduğu öne sürülen Napoli forması giyen Jens Cajuste, Ipswich Town'a kiralandı.

07 Ağustos 2025 19:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anlaştığı yönünde haberleri çıkan Napoli'nin orta saha oyuncusu Jens Cajuste'nin yeni adresi belli oldu.

25 yaşındaki İsveçli orta saha, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Championship'e geri düşen Ipswich Town'a kiralık olarak geri döndü.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 33 maçta forma giyen İsveçli futbolcu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
