Ipswich, Cajuste'yi kiraladı!

Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anlaştığı yönünde haberleri çıkan Napoli'nin orta saha oyuncusu Jens Cajuste'nin yeni adresi belli oldu.
25 yaşındaki İsveçli orta saha, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Championship'e geri düşen Ipswich Town'a kiralık olarak geri döndü.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 33 maçta forma giyen İsveçli futbolcu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
