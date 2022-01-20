Inter mucize geri dönüşle çeyrek finalde

İtalya Kupası son 16 turunda Inter, normal süresi 2-2 biten maçta Empoli'yi sahasında 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Inter mucize geri dönüşle çeyrek finalde
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20 Ocak 2022 01:38
İtalya Kupası son 16 turunda Inter, sahasında Empoli'yi ağırladı.

Giuseppe Meazza'da oynanan ve normal süresi 2-2 sona eren maçı Inter 3-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada Inter ilk yarıyı 13. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle 1-0 önde tamamladı. 61'de Bajrami eşitliği sağladı. 76'da Radu'nun kendi kalesine attığı golle Empoli öne geçti. Inter kupadan elenmek üzereyken deneyimli savunmacı Ranocchia, 90+1'de sahalarda ender görülen güzellikteki golüyle maçı uzatmalara taşıdı. 104. dakikada ise Sensi Inter'i yeniden öne geçirirken takımını çeyrek finale yükselten isim oldu.

Öte yandan Inter'de Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 65. dakikada oyuna dahil oldu.

İtalya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli olacak.

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