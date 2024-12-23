Inter Miami, Griezmann'ı LAFC'ye kaptırabilir

Inter Miami'nin 'Çıkış Operasyonu' hız kazandı; ilk takımda yer alan dörtten fazla oyuncunun ayrılması, Amerikan ekibine yıldız bir oyuncunun gelişine sebep olabilir.



İspanyol gazetesi AS'în iddiasına göre; Leo Campana, CJ Dos Santos ve Diego Gómez'in ayrılmalarının ardından, önümüzdeki günlerde Gressel veya Matías Rojas'ın ayrılığı da gündemde.



HEDEF BELLİ



Inter Miami'nin hedefi, maaş bütçesini artırarak 'galácticos' kadrosuna katılacak bir başka yıldız oyuncu almak.



Fakat MLS'in Finansal Fair Play (FFP) kuralları, geçen sezon Inter Miami için sıkıntılar doğurmuştu. Örneğin, Luis Suárez'in transferi, birkaç oyuncunun ayrılmasına neden olmuştu.



Yaz aylarında Neymar veya Di María gibi oyuncuların potansiyel gelişine dair spekülasyonlar vardı ancak takımın mali durumunun zorluğu nedeniyle bu seçenekler rafa kaldırıldı.



GRIEZMANN İDDİASI



Bununla birlikte, ayrılan isimlerin çokluğu Messi'nin ekibi için umut vaad ediyor.



Inter Miami için adı geçen yıldız futbolcular bulunuyor. Birçok Avrupa efsanesinin, mutlu bir emeklilik için önümüzdeki yaz yola çıkması bekleniyor.



Bu isimlerden bir tanesinin Fransız yıldız Antoine Griezmann olabileceği iddia edilmişti fakat Messi'nin sözleşmesinin yenilenmesi, bu ihtimali durdurdu. Fransız oyuncunun, ülkesinden Giroud ve Lloris'in oynadığı LAFC'ye gitmesi bekleniyor.