Inter, Lautaro Martinez ile uçtu!

Serie A 1. hafta maçında Inter, sahasında Monza ile karşılaştı.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 2-0 kazandı. Inter'in golleri 8 ve 76.dakikalarda Lautaro Martinez attı.
Inter'de Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçta 90 dakika forma giydi.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, Cagliari deplasmanına gidecek. Monza ise Empoli'yi ağırlayacak.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 2-0 kazandı. Inter'in golleri 8 ve 76.dakikalarda Lautaro Martinez attı.
Inter'de Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçta 90 dakika forma giydi.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, Cagliari deplasmanına gidecek. Monza ise Empoli'yi ağırlayacak.