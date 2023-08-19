Inter, Lautaro Martinez ile uçtu!

Serie A 1. hafta maçında Inter, sahasında Monza'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Inter, Lautaro Martinez ile uçtu!
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19 Ağustos 2023 23:51
Serie A 1. hafta maçında Inter, sahasında Monza ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 2-0 kazandı. Inter'in golleri 8 ve 76.dakikalarda Lautaro Martinez attı.

Inter'de Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçta 90 dakika forma giydi.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Cagliari deplasmanına gidecek. Monza ise Empoli'yi ağırlayacak.

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