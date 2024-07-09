Inter'e yeni kaleci: Josep Martinez

Inter, Genoa'dan 26 yaşındaki kaleci Josep Martinez'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; inter.it
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Inter'e yeni kaleci: Josep Martinez
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09 Temmuz 2024 19:05
Son güncelleme 09 Temmuz 2024 20:30
Serie A'nın son şampiyonu Inter, kaleye takviye gerçekleştirdi.

Inter, Genoa'dan 26 yaşındaki kaleci Josep Martinez'i kadrosuna kattı.

Bu transfer için 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Inter, Martinez ile de 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Inter ayrıca Martinez için toplamda 2 milyon euro'luk bir bonus ödemesi yapacak.

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