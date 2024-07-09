Inter'e yeni kaleci: Josep Martinez

Serie A'nın son şampiyonu Inter, kaleye takviye gerçekleştirdi.



Inter, Genoa'dan 26 yaşındaki kaleci Josep Martinez'i kadrosuna kattı.



Bu transfer için 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Inter, Martinez ile de 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.



Inter ayrıca Martinez için toplamda 2 milyon euro'luk bir bonus ödemesi yapacak.





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