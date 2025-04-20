Inter'e 90+4'te büyük şok

Inter, Bologna deplasmanında 90+4'te yediği golle mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter'e 90+4'te büyük şok
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20 Nisan 2025 21:00
Son güncelleme 20 Nisan 2025 21:01
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Bologna ile Inter karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna 1-0'lık skorla kazandı.

Bologna'ya galibiyeti getiren golü 90+4. dakikad Riccardo Orsolini kaydetti.

Bologna'da teknik direktör Vincenzo Italiano, 57. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Ligde 7 hafta sonra kaybeden Inter, 71 puanda kaldı ve 2. sıradaki Napoli ile 3 puanlık avantajını kaybetti, puanlar eşitlendi. Bologna ise puanını 60 yaptı.

Inter, gelecek hafta Roma'yı ağırlayacak. Bologna ise Udinese deplasmanına gidecek.

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