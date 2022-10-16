İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter ile Salernitana karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0'lık skorla kazandı.



Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lautaro Martinez ve 58. dakikada Nicolo Barella kaydetti.



Maça ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Barella'nın golünde asisti yaptı ve 89. dakikada kenara geldi.



Inter, bu sonuçla puanını 18'e yükseltti. Salernitana ise 10 puanda kaldı.



Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Fiorentina'ya konuk olacak. Salernitana ise sahasında Spezia'yı ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ