Inter'den 50 milyon euro'ya ret!

Inter, Alessandro Bastoni için 50 milyon euro'yu kabul etmedi.



CHELSEA'DEN TEKLİF



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Chelsea, Bastoni için harekete geçti ve Inter'e 50 milyon euro'luk bir teklif sundu.



INTER KABUL ETMEDİ



Inter, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için gelen bu teklifi değerlendirmeye almadı ve kabul etmedi.



PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON EURO



Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Bastoni'nin, güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor.



Inter forması altında geçen sezon 57 maçta süre bulan Bastoni, 2 gol attı ve 6 asist yaptı



