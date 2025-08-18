18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Inter'den 50 milyon euro'ya ret!

Inter, Chelsea'nin Alessandro Bastoni için yaptığı 50 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

calendar 18 Ağustos 2025 18:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'den 50 milyon euro'ya ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Inter, Alessandro Bastoni için 50 milyon euro'yu kabul etmedi.

CHELSEA'DEN TEKLİF

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Chelsea, Bastoni için harekete geçti ve Inter'e 50 milyon euro'luk bir teklif sundu.

INTER KABUL ETMEDİ

Inter, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için gelen bu teklifi değerlendirmeye almadı ve kabul etmedi.

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON EURO

Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Bastoni'nin, güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor.

Inter forması altında geçen sezon 57 maçta süre bulan Bastoni, 2 gol attı ve 6 asist yaptı

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
