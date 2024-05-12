Inter'de yeni hedef Buongiorno

İtalya Serie A'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter, gözünü transfere çevirdi.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter, Torino forması giyen savunma oyuncusu Alessandro Buongiorno ile ilgileniyor.



INTER'İN TRANSFER PLANI



Inter'in İtalyan savunma oyuncusu için temaslara başladığı belirtildi. Kulübün, Torino'nun istediği bonservisin yüksek olması nedeniyle anlaşmaya bir oyuncu eklemeyi planladığı öne sürüldü.



Torino ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Buongiorno'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.





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