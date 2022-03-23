İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışında bulunan Inter'de, tecrübeli orta saha Marcelo Brozovic'in sözleşmesi uzatıldı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Inter kulübü olarak, oyuncumuz Marcelo Brozovic ile sözleşmesini uzatmak üzere anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız. 30 yaşındaki Hırvat orta saha, 2026 yılına kadar Inter formasını terletmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.



Marcelo Brozovic, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi.

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