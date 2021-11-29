ING Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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ING Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!
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29 Kasım 2021 15:52
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında 30 Kasım Salı günü Galatasaray Nef ile Beşiktaş Icrypex derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Nef, dördüncü sırada bulunuyor. Yaptığı maçlardan 5 galibiyet ve 4 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş Icrypex ise altıncı sırada bulunuyor.


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