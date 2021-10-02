Inaki Williams üst üste 203 maça çıkarak tarihe geçti

Athletic Bilbao'nun 27 yaşındaki kanat oyuncusu Inaki Williams, La Liga'da hiç maç kaçırmadan üst üste 203 maça çıkarak tarihe geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inaki Williams üst üste 203 maça çıkarak tarihe geçti
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02 Ekim 2021 09:10
Athletic Bilbao'nun başarılı kanat oyuncusu Inaki Williams, La Liga'da üst üste en çok maça çıkma rekorunu kırdı.

27 yaşındaki kanat oyuncusu tam 203 maç üst üste maça çıkarak La Liga rekorunu ele geçirdi. En son Nisan 2016'da maç kaçıran Inaki Williams bu performansıyla tarihe geçti.

Athletic Bilbao'nun altyapısından yetişen Inaki Williams, 2014 yılından bu yana La Liga'da forma giyiyor. Bu sezon ise çıktığı 7 maçta 2 gol atarak takımına katkı sağladı.


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