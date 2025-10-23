22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-0
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
2-1
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-0
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-5
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
1-0
22 Ekim
Chelsea-Ajax
5-1
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
4-0
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

İlkay Gündoğan: "Umarım en kısa sürede dönerim"

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı sonrası paylaşım yaptı. İlkay Gündoğan, maçın ardından yaptığı paylaşımda, sakatlığıyla ilgili, "Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilirim!" ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2025 00:35
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesi son antrenmanda sakatlandı ve mücadelede oynayamadı.

İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçını stadyumdan takip etti ve takımına destek verdi.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

34 yaşındaki yıldız futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İlkay Gündoğan, paylaşımında, "Bu geceki harika takım performansından dolayı çok mutluyum! Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilirim! Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

HANGİ MAÇLARDA YOK?

Paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen deneyimli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bodo/Glimt maçı sonrası İlkay Gündoğan







TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
