İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı

Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Uzun yıllar Avrupa'nın üst düzey takımlarında top koşturan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında taraftarı olduğu sarı-kırmızılı ekibe transfer oldu.
Galatasaray'da 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyen İlkay, 4. Süper Lig müsabakasına Beşiktaş derbisiyle çıktı. Geride kalan 5 karşılaşmada skor katkısı veremeyen İlkay Gündoğan, derbinin 55. dakikasında 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.
