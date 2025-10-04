04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-1
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-4
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
0-156'
04 Ekim
Brest-Nantes
0-0
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
1-177'
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
1-058'
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
0-1DA

İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı

İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla ilk golünü Beşiktaş'a karşı kaydetti.

calendar 04 Ekim 2025 22:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı
Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Uzun yıllar Avrupa'nın üst düzey takımlarında top koşturan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında taraftarı olduğu sarı-kırmızılı ekibe transfer oldu.

Galatasaray'da 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyen İlkay, 4. Süper Lig müsabakasına Beşiktaş derbisiyle çıktı. Geride kalan 5 karşılaşmada skor katkısı veremeyen İlkay Gündoğan, derbinin 55. dakikasında 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
