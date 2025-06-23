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İlkay Gündoğan, Al Ain maçına damga vurdu!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, Manchester City'nin Al Ain ile oynadığı maçta 2 kez fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla maçın oyuncusu seçildi.

calendar 23 Haziran 2025 07:42 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 08:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İlkay Gündoğan, Al Ain maçına damga vurdu!
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Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinin Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain ile oynadığı maça adeta damga vurdu.

34 yaşındaki futbolcu, Manchester City'nin 6-0 kazandığı Al Ain karşılaşmasında 2 kez gol sevinci yaşadı.

İlkay, bu performansıyla maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.


Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçın ardından yaptığı açıklamada İlkay için, "İlkay, olağanüstü bir oyuncu. Her anlamda olağanüstü. Gerçekten çok iyi ve harika bir gol attı. Her maçta ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Ondan çok memnunum." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Manchester City'nin 6-0 kazandığı Al Ain maçında İngiliz ekibinin diğer gollerini Claudio Echeverri, penaltıdan Erling Haaland, Oscar Bobb ve Rayan Cherki attı.


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