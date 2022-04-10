İlk yarı yorumları: Fenerbahçe - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısını sarı lacivertliler Miha Zajc'ın 26. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.

RIDVAN DİLMEN



Fenerbahçe'nin önde baskılı oynayıp, rakibi çıkarmayacağını, uzuna zorlayacağını düşünüyordum. Teknik adamların işi soyunma odasına bitmez, oyun içinde de değişiklikler yapmaları lazım. Kerem Aktürkoğlu, Osayi ile geriye gelmedi. Berkan'ı biraz geriye kaydırmak gerekebilirdi. Galatasaray iç sahadaki bir Anadolu maçına çıkar gibi çıkmış. Ne düşünürüz? 3 puan istiyor. Galatasaray bir tane organize atak yaptı. Fenerbahçe'nin 214, Galatasaray'ın 146 pası var. Galatasaray 18 kez Muslera'ya top attı. Amana mana oynamayan Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi bir sayı bu. Demek ki sadece rakibin hatasını bekleyecekler.



ÖNDER ÖZEN



"Galatasaray, Avrupa'da oynadığı strateji ile oynadı, beklendiği gibi. Fenerbahçe de yüksek tempo yanlısı gibi gözükmedi. Fenerbahçe'de oyun üstünlüğü vardı ama yüksek tempolu olduğunu söyleyemeyiz. Gole kadar 1.5 pozisyonu da vardı. Golden sonra Galatasaray kabuğundan çıkmaya başladı, bir tane pozisyon vardı Kerem ile. Fenerbahçe de farkı artırabilirdi. İkinci yarıda geniş alanlar bulacaktır iki takım da. Galatasaray adına Berkan, öne çıkan oyuncu olabilir. Fenerbahçe'de ise Samuel son bir ayda etkili oynuyor. Fiziksel formu çok formda, anladığım kadarıyla zihinsel olarak da formda. Zajc etkili oynadı. Golde var, kritik atakların kesilesinde de var. Kim Min-Jae de dikkatli ile göze çarptı. Galatasaray'da yedek kulübesinde hemen girip değiştirecek oyuncular göze çarpmıyor. Tempo isteniyorsa Ömer olabilir. Orta sahada kalite isteniyorsa Emre olabilir ama ben Torrent'in bekleyeceğini düşünüyorum. Galatasaray, oyunu yıksa Babel, etki yaratır. Yıkmak için Babel'le mi oynamalı, ondan emin olamadım."



METİN TEKİN



"Maç Kadıköy temposunda başlamadı. Gole kadar net pozisyon yoktu. Çok güzel bir kenar ortasından geldi gol. İkinci yarıda iki takım da geniş alanlar bulacaktır. Her şeye açık bir ikinci yarı olduğunu düşünüyorum. Samuel'in final işleri eksik. Fakat diğer konularda çok iyi bir sağ kenar oyuncusuna çevrildi."



ERMAN TOROĞLU



Çok hareketli bir oyun değil ama gol olduktan sonra oyun biraz şekerlendi. Fenerbahçe aynı iki pozisyonu yakaladı. Birinciyi oyuna sokamadılar, ikinci de attılar golü. Galatasaray'ın 1 pozisyon haricinde atağı yok ama Fenerbahçe Galatasaray'a göre daha dengeli top oynuyor. Daha doğru işler yapıyor. Galatasaray, Fenerbahçe gibi futbol oynayamıyor. Fenerbahçe 'karşımda Galatasaray var' diyor, daha dikkatliler. Daha iyi pres yapıyorlar. Daha iyi top tutuyorlar. İlk pozisyonda da doğru pas atılabilseydi o golü de atabilirdi. Galatasaray çok etkisiz oynuyor. Orta sahada top tutamıyorlar. Hücumda top tutamıyorlar. Babel biraz al ver yapıyor ama Babel'e eşlik edecek ikinci bir oyuncu yok. Fenerbahçe o anlamda daha iyi. Galatasaray önlem alamazsa ve maç 2-0 olursa maçı zor çevirir.



ELVIR BALIC



Beklediğim gibi bir maç olmadı. İlk dakikalarda Fenerbahçe'nin daha tempolu başlayacağını düşünmüştüm ama her iki takım da birbirini kontrol etti. Fenerbahçe sağ kanadı iyi kullandı. Galatasaray, 2-3 tane kontra atak yakaladı ama son 5 dakikaya kadar sanki maça gelmemiş gibi bir hali vardı. Aslında derbiye benzemeyen bir maç, sıradan bir maç gibi oldu. Beni tatmin etmedi ilk yarı. Galatasaray, 4-1-4-1 gibi başladı ama bu orta sahada pek tutmamış. Mutlaka bir hamle yapılması gerekiyor. Kulübede de çok fazla alternatifi yok. Galatasaray ilk 45 dakika çok vasattı.



GÜNTEKİN ONAY



Fenerbahçe kendi sağ kanadın çok etkili kullandı. Osayi-Samuel etkiliydi. O kanattan gelişen ataklardan birinde Fenerbahçe golü buldu. Zajc, net ve temiz bir vuruşla golü yaptı. Beklediğimiz yoğunlukta bir baskıyla başlamadı Fenerbahçe. İstekli ve baskılıydı ama daha yoğun bir baskı bekliyordum. Galatasaray 1-0'a reaksiyon gösteremedi. Çıkamayan, santrforunu topla buluşturamayan bir Galatasaray vardı. İşler Galatasaray adına olumlu gitmiyor.



İLKER YAĞCIOĞLU



Galatasaray adına ilk yarının en çok topla oynayan takımlarından biri Muslera'ydı. Taylan ve Berkan'a giden tüm toplar Muslera'ya gitti. Gomis, ilk 45 dakikada 3 kez topla buluşabilmiş.



TUGAY KERİMOĞLU



Geriden oyun kurarken bu orta sahayla hücumunu topla buluşturamazsın. Galatasaray bu oyundan vazgeçmeli, uzun topla çıkıp ikinci topları alarak hücum etmeli. Eğer kazanmak istiyorsa... Emre Kılınç dışında kenarda bir hamle de yok.



FEYYAZ UÇAR



Fenerbahçe'nin 1-2 pozisyonu vardı. Osayi ile gelmişti ama ilk çok net pozisyonunda golü buldu. Osayi ayrıca ikinci golden etti Fenerbahçe'yi. Ryan Babel bugün çok istekli.









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