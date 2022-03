İlk yarı yorumları: Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, 35. dakikada Trezeguet ile öne geçti. Beşiktaş ise 41. dakikada Güven Yalçın ile skoru eşitledi. Başakşehir, devre biterken Stefano Okaka ile yeniden öne geçti. Yorumcular, ilk yarıyı değerlendirdi. GÜNTEKİN ONAY



Hatalar Beşiktaş'ta pahalıya mal oldu. Beşiktaş baskılı oynadı, pozisyonlar buldu. Başakşehir ilk tehlikesinde gol buldu. Welinton sakatlandı. Değişiklik için kenara işaret yapıldı. Necip oyuna girene kadar ısınmasını istedi Karaveli. Futbol hatalar oyunu. Beşiktaş golleri atamadı, hatalar yaptı. Başakşehir ise bu hataları affetmedi.



FEYYAZ UÇAR



Maç başlar başlamaz 4 oyuncu gönderirsin. Stoper, orta saha, bek, forvet gönderirsin. Welinton'un 2-3 dakika tedavisi oldu. Oynamayacak durumdaysa oyuncunu sokarsın. Burası Süper Lig, saliselerle yarışıyorsun. Takımını eksik bırakmazsın. Böyle bir şeyin kabul edilebilirliği yok. Beşiktaş, kupa maçındaki gibi çok kaçırıyor. Ancak, çok kolay goller yiyor.



İLKER YAĞCIOĞLU



Beşiktaş, devreye 2 farklı önde girmesi lazımdı. Kenan'ın özgüven eksikliği var. Can da net kaçırdı. Daha fazla pozisyona giren, daha etkili olan Beşiktaş'tı. Ghezzal hiç ortalıkta yok. Atiba - Can ikilisi çok iyi. Güven çok istekli ama Batshuayi hamlesi gelecek gibi.



TUGAY KERİMOĞLU



Beşiktaş topa sahip olup tempoyu yükseltmeye çalışıyor. Başakşehir ise daha tersini yapıyor. İlk 45 dakikada görüntü.



TÜMER METİN



Güven 3 tane girer 1 tane atamaz, kötü diyemezsin. Can Bozdoğan'ın bölgesi, daha çok risk altında olduğu bir bölge. Çok iyi bir ilk yarı oynadığını söyleyemem Can'ın. Serdar'ın durumu biraz daha vahim. stoperler için şurası önemli; rakip takımın santrforu kim, güçlü tarafı nedir, meziyeti nedir? Okaka çok çabuk bir oyuncu olmamasına rağmen onunla başladığın pozisyonda boş bıraktın.



ERMAN TOROĞLU



Güven'in iyi bir kumaşı var. Güven, kendisine güvenirse Güven'den bayağı bir iş olur. Meziyetleri var çünkü. Vuruş tekniği, patlama meziyeti, kafa mafa var. Biraz daha çalışmalı. Kendisi karar verecek Güven'in. Vücudu kilo almaya müsait. Şu anda bile fazla kilosu var. En az 4 kilo vermesi lazım. Olursa Türk futbolu bir santrfor kazanır. Başakşehir, son 10 dakikada 3-4 pozisyona girdi. Çok gol pozisyonuna girmek, çok gol atmak değil. Beşiktaş çok pozisyona girdi, Başakşehir 2-1 önde girdi. Hep arka tarafını kollayacaksın. Hayatta da böyledir. Erkan Özdamar, oynatmaya niyetli. Bu çocuk bu sene iyi gidiyor. Kendinden emin, yatana falan pek bakmıyor. Larin kenarda. Larin'in tabi yönetimle de işi var. Batshuayi ve Larin'i almak mecburiyetinde kalacak gibi görünüyor. Eli mecbur. Üçü yersen ne olacak? Başakşehir öyle bir takım. O santrforu iki kişiyle falan durduramıyorsun, kalçayı bir dayıyor.





