İlk Yarı Yorumları: Altay - Galatasaray

Süper Lig'de Galatasaray, Altay deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



TUGAY KERİMOĞLU



Bafetimbi Gomis ile yakalanan iki pozisyon var atsa belki de çok başka bir maç olacak. Erick Pulgar oyunu iyi yönlendiriyor. Altay çok fazla top kaybı yaptı. Galatasaray, oyun kurulumunda çok fazla zorlanmıyor.



RIDVAN DİLMEN



Galatasaray için artık prestij maçları. Galatasaray rahat oynuyor ve oldukça pozisyona girdi. Kalesinde de birkaç cılız şut dışında pozisyon vermedi. Golde biraz kalecinin hatası olsa da Kerem'in ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu tekrar görmüş olduk. Kalan maçların hepsinin kazanırsa Torrent için "Acaba kalmalı mı?" denilir. Galatasaray'ın bu maçlarda takımda kalacak ve gidecek oyuncuların belirlenmesi gerekiyor. Babel yerine Morutan olmalı mesela. Altay'ın Mustafa Denizli ile erken yollarını ayırdığını düşünüyorum. Büyük bir fikstür avantajı vardı ve Mustafa hoca bu finalleri oynamayı iyi bilirdi.



FEYYAZ UÇAR



Altay, enteresan bir şekilde Galatasaray'ın istediği gibi oynuyor. Bol orta yapıyorlar ve ortaların hepsini Marcao ile Victor Nelsson uzaklaştırıyor. Galatasaray'ın ikinci golü, işi farka bile götürebilir.



İLKER YAĞCIOĞLU



Bafetimbi Gomis önemli pozisyonlar yakaladı. Bu oyun Altay'a yetmez, bu şekilde devam ederse, Galatasaray ikinci golü bulur.



ERMAN TOROĞLU



Ben bu ligin boyunun uzun olduğu zaman ile kısaldığı zaman hiç fark etmiyor. Zorla 2-3 pozisyon söyleyebiliyoruz. Olacak iş değil. Maça bakamıyorsun. Başka şeyler konuşuyoruz izlerken. İğrenç bir duruma girdik. Acil bir çözüm lazım. Bu maçta futbol olarak ne var? Galatasaray'ın durumu belli. Ne olacağı belli değil. Diğer rakip kümeye gidiyor. Olacak iş değil. İstanbul'dan bir iki takım da gelirse lige. İstanbul ve diğer lig diyeceğiz artık. Geçen hafta bilmem ne Kol Ankaragücü'nü idam etti. Bu hafta yine vermişler maça. Versene Beşiktaş'ın aleyhine öyle bir kararda görelim boyun kaç cm Kol. Öyle bir penaltıyı verme büyüklere görelim. Futbolun katili hakemler diyorlar ama yalnız onlar değil. Önce bazı yöneticiler sonra hakemler katildir. Galatasaray'ın santrforu kim? Nasıl alırsınız, nasıl oynatırsınız? Eskiden Alman tankı derdik. Sağdan sola dönene kadar İlkbahardan sonbahara giderdin. Bu da öyle bir oyuncu. Yürüyecek hali yok. Ayağını kaldıramıyor.



ELVIR BALIC



Berkan-Pulgar-Emre Kılınç üçlüsü orta sahada ciddi farklılık yarattı. Galatasaray hücuma çıkarken defans dörtlüsü çok geride kalıyor. Arada kalan boşluk Altay için iyi fırsatlara dönüşebilirdi ancak son paslarda sıkıntı yaşadılar.





İLGİLİ VİDEO