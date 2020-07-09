İlk 11'ler: Beşiktaş - Kasımpaşa

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta saat 21:00'de karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com
İlk 11'ler: Beşiktaş - Kasımpaşa
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09 Temmuz 2020 08:03
Süper Lig'in 31. hafta maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maç beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş karşılaşmaya 6. sırada 50 puanda çıkarken 11. Kasımpaşa'nın ise 36 puanı bulunuyor.

Beşiktaş XI: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Boyd, Lens, Burak

Kasımpaşa XIi: Ramazan, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Koita






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