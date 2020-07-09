Süper Lig'in 31. hafta maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maç beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş karşılaşmaya 6. sırada 50 puanda çıkarken 11. Kasımpaşa'nın ise 36 puanı bulunuyor.
Beşiktaş XI: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Boyd, Lens, Burak
Kasımpaşa XIi: Ramazan, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Koita
Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maç beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş karşılaşmaya 6. sırada 50 puanda çıkarken 11. Kasımpaşa'nın ise 36 puanı bulunuyor.
Beşiktaş XI: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Boyd, Lens, Burak
Kasımpaşa XIi: Ramazan, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Koita