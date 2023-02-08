İkisi çocuk 4 kişi 46 saat sonra sağ çıkarıldı

Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İkisi çocuk 4 kişi 46 saat sonra sağ çıkarıldı
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08 Şubat 2023 09:29
Arama kurtarma ekipleri, kentteki birçok noktada mümkün olan en çok sayıda kişiye ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.

Çalışmalara destek vermek üzere İstanbul ve Balıkesir'den bölgeye gelen ekipler, Hatay merkezdeki Uğur Mumcu caddesinde bir binanın enkazından ses geldiğini tespit etti.

Çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştıran ekipler, 4 yaşında erkek çocuk, 15 yaşında kız çocuk, 35 yaşında kadın ve 39 yaşında erkeği, depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu görüldü.

Ekipler binadaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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