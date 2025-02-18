İki büyük kulüpten Brighton'ın incisine kanca!

Napoli ve Bayern Münih, Brighton forması giyen Kaoru Mitoma'nın performansını yakından takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İki büyük kulüpten Brighton'ın incisine kanca!
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18 Şubat 2025 20:03
Son güncelleme 18 Şubat 2025 20:58
Avrupa'da transfer dönemi kapanmış olsa da kulüpler, yazın transfer rotasını şimdiden oluşturmaya başladı. 

TBR Football'un haberine göre Napoli ve Bayern Münih, Brighton forması giyen Kaoru Mitoma ile ilgileniyor. 

Bu sezon Brighton formasıyla 28 maça çıkan Japon oyuncu, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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