'İğne' Icardi'ye ilaç olmadı

Galatasaray'da Mauro Icardi iğneyle çıktığı son 4 maçta maç başına 21,5 kez topla buluştu. 0.8 isabetli şut çeken Arjantinli 1,5 kez gol pozisyonuna girip 1 asist yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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'İğne' Icardi'ye ilaç olmadı
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13 Kasım 2023 11:19
Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi son dönemlerde kayıplarda... Arjantinli golcü son 4 maçta skora katkı yapamadı.

Ligde son olarak Beşiktaş maçında gol atan ve o maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sonraki 4 karşılaşmaya idman yapmadan ve iğneyle çıkan yıldız futbolcunun performansında ciddi bir düşüş gözlendi.

Söz konusu süreçte maç başına 21.5 kez topla buluşan Tangocu, 0.8 isabetli şut çekebildi. 1,5 kez gol pozisyonuna girebilen Icardi 1 asist yaptı. Galatasaray söz konusu periyotta sadece 5 gol atabildi.

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