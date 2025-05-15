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İddia: "Mourinho, Portekiz ile anlaştı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz yolunda... Deneyimli çalıştırıcının, milli takım teknik direktörlüğü görevi için Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptığı öne sürüldü.

calendar 15 Mayıs 2025 12:09 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 12:10
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
İddia: 'Mourinho, Portekiz ile anlaştı'
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Fenerbahçe'nin son dönemde en çok tartışılan ismi Jose Mourinho hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

HT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçecek.

Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptı.

Mourinho'nun haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi finallerinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceği öne sürüldü.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği de vurgulandı.

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