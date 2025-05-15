İddia: 'Mourinho, Portekiz ile anlaştı'

Fenerbahçe'nin son dönemde en çok tartışılan ismi Jose Mourinho hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
HT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçecek.
Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptı.
Mourinho'nun haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi finallerinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceği öne sürüldü.
Portekiz Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği de vurgulandı.
HT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçecek.
Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptı.
Mourinho'nun haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi finallerinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceği öne sürüldü.
Portekiz Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği de vurgulandı.