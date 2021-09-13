iddaa oranları: Beşiktaş - Dortmund

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Dortmund arasında 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.Dortmund'a 1.43 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyet oranını 4.10 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.60 oldu.Sinan Engin'in Beşiktaş - Dortmund maçı için verdiği "Beşiktaş, Dortmund'u 2-1, 3-1 kazanır" tahmininin de iddaa oranlarındaki karşılığı belli oldu.