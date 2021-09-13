iddaa oranları: Beşiktaş - Dortmund

iddaa risk yönetimi, Beşiktaş - Dortmund maçının iddaa oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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iddaa oranları: Beşiktaş - Dortmund
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13 Eylül 2021 14:28
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Dortmund arasında 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.

Dortmund'a 1.43 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyet oranını 4.10 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.60 oldu.

Sinan Engin'in Beşiktaş - Dortmund maçı için verdiği "Beşiktaş, Dortmund'u 2-1, 3-1 kazanır" tahmininin de iddaa oranlarındaki karşılığı belli oldu. Bu maça iddaa oynamak için tıklayın! 


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