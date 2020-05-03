İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzerebildirdi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, 4 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemlerin alındığı vurgulanarak, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır." ifadesine yer verildi.