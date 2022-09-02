Icardi'nin Bebek'teki villası bile hazır!

Yaklaşık bir aydır PSG'den seçenek Galatasaray. Mauro İcardi'yi renklerine bağlamaya çalışan Galatasaray artık son viraja girdi.İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya liglerinde Transfer döneminin sona ermesiyle Arjantinli futbolcu Galatasaray'a daha da yaklaştı. İcardi, Avrupa'nın büyük liglerinden beklediği teklifleri alamayan İcardi, rotayı Türkiye'ye çevirdi.Geceliği 33 bin TL'liK otelde kaldıGalatasaray yönetimi, İcardi'yi ikna etme adına son bir ayda büyük çaba sarf etti.Futbolcunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara İstanbul'a getirildi. Kuruçeşme'de geceliği 33 bin TL olan lüks bir otelde ağırlanan Nara'ya kentin güzellikleri tanıtıldı ve transferin gerçekleşmesi halinde kendilerine tahsis edilebilecek villalar gösterildi.Wanda Nara'nın Nara'nın Bebek'te bir villa beğendiği, bunun üzerine villanın sahibiyle sözlü anlaşma yapılıp hazırda bekletildiği öğrenildi. Bu arada Wanda Nara'nın İnstagram'dan kendisine gönderilen "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" mesajını beğenmesi sarı kırmızı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Öte yandan Galatasaray Kulübü, Leo Dubois ve Sacha Boey'un ardından takımda üçüncü sağ bek konumuna düşen Omar El Abdelaoui'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.