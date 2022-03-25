Ibrahimovic'ten emeklilik sözleri!

Milan'ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, geleceği için konuştu ve yine kendine has ifadeler kullandı.



İsveçli yıldız, "Bakalım gelecekte neler olacak. Futbolu bıraktığım için pişman olup, hala oynayabileceğimi söylemek istemiyorum. Böyle bir şey olursa, hayatımın sonuna kadar pişman olurum. Mümkün olduğu kadar oynamaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"BENDEN DAHA İYİ BİRİNİ GÖRENE KADAR..."



Ibrahimovic ayrıca, geleceği için, "Benden daha iyi biri olduğunu görene kadar oynamaya devam edeceğim. Şimdilik, oynamayı sürdüreceğim" şeklinde konuştu.



Bu sezon Milan'da Serie A'da 18 maça çıkan 40 yaşındaki golcü futbolcu, 8 kez fileleri havalandırdı.





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