Hwang Ui-jo'ya ertelenmiş hapis cezası!

Alanyaspor'da oynayan Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice videoya kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hwang Ui-jo'ya ertelenmiş hapis cezası!
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14 Şubat 2025 15:58
Alanyaspor'da oynayan Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice videoye kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.

Daha önce mahkeme tarafından 4 yıl hapis cezası istenen 32 yaşındaki forvet, yeniden hakim karşısına çıktı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, mahkeme, Hwang Ui-jo'nun itirafını ve pişmanlığını dikkate alarak 32 yaşındaki futbolcuya ertelenmiş hapis cezası verdi.

Söz konusu videoların Hwang Ui-jo'dan habersiz bir şekilde yayınlanmasının da Güney Koreli futbolcunun lehine kabul edildiği belirtildi.

BALDIZINA 3 YIL HAPİS!

Hwang'ın videolarını intikam amacıyla elinde bulunduran ve videoları yayan Güney Koreli futbolcunun baldızı, şantaj suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hwang Ui-jo, geçtiğimiz kasım ayında olayın ortaya çıkmasının ardından Güney Kore milli takımından uzaklaştırılmıştı.


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