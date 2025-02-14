Hwang Ui-jo'ya ertelenmiş hapis cezası!

Alanyaspor'da oynayan Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice videoye kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.



Daha önce mahkeme tarafından 4 yıl hapis cezası istenen 32 yaşındaki forvet, yeniden hakim karşısına çıktı.



L'Equipe'te yer alan habere göre, mahkeme, Hwang Ui-jo'nun itirafını ve pişmanlığını dikkate alarak 32 yaşındaki futbolcuya ertelenmiş hapis cezası verdi.



Söz konusu videoların Hwang Ui-jo'dan habersiz bir şekilde yayınlanmasının da Güney Koreli futbolcunun lehine kabul edildiği belirtildi.



BALDIZINA 3 YIL HAPİS!



Hwang'ın videolarını intikam amacıyla elinde bulunduran ve videoları yayan Güney Koreli futbolcunun baldızı, şantaj suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Hwang Ui-jo, geçtiğimiz kasım ayında olayın ortaya çıkmasının ardından Güney Kore milli takımından uzaklaştırılmıştı.



