Hüseyin Türkmen: "Fark kaç? Karıştırıyoruz çok olunca"

Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Hüseyin Türkmen: 'Fark kaç? Karıştırıyoruz çok olunca'
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03 Nisan 2022 23:34
Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Hüseyin Türkmen "Değişen oyuncular var ancak iyi anlaştıktan sonra hiçbir şey fark etmiyor. Andreas Cornelius'a da iyi bir asist yaptım şükür. İyi anlaştık." dedi.

Şampiyonlukla ilgili açıklama yapan Hüseyin Türkmen "7 maç kaldı, 13 puan fark var galiba. Doğru mu? Çok fark olunca karıştırabiliyoruz. Umarım en yakın zamanda şampiyonluğu göğüsleriz." ifadelerini kullandı.

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